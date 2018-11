Grote antiterrorisme-oefening: help de slachtoffers en zoek de daders

Aanslagen in Europa van de afgelopen jaren laten volgens de politie zien dat het essentieel is om zo snel mogelijk de daders te vinden, om te voorkomen dat ze nieuwe aanslagen plegen. "Eerst komen hulpverleners ter plaatse en de agenten die het geweld stoppen, daarna is het van levensbelang om zo gauw mogelijk de identiteit van de daders te achterhalen", zegt Nicole Bogers, contraterrorisme-expert bij de politie.

Voor die laatste taak beschikken de opsporingsdiensten inmiddels over speciale forensische teams. Die hebben maar één doel: onmiddellijk sporen en informatie over de daders verzamelen op de aanslagplek. Zelfs als daar nog slachtoffers liggen. "Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar gegevensdragers of een identiteitsbewijs", zegt Bogers. "Zulke sporen kunnen gebruikt worden om een vervolgaanslag te voorkomen."

Race tegen de klok

Ook in Bilthoven komen de specialisten in actie. Drie kwartier na de 'aanslag' gaat het Quick Identification Team het pand binnen, een groepje mannen en vrouwen met zwarte helmen die het gebouw uitkammen terwijl de slachtoffers door zwaarbewapende agenten worden geëvacueerd.

Tijdens deze race tegen de klok moeten de leden van het Quick Identification Team niet alleen bruikbare sporen verzamelen, maar de informatie ook zo snel mogelijk delen met hun politiecollega's elders in het land en met andere opsporingsdiensten.

De oefening blijft namelijk niet beperkt tot Bilthoven, maar strekt zich uit over een groot deel van Nederland. Zo crasht ruim een uur na het incident in Rotterdam een auto, waarin mannen zitten die bij hetzelfde netwerk horen als de aanslagplegers. Ook hier gaan de forensische specialisten meteen aan de slag.

Uiteindelijk moet de informatie van een groot aantal 'plaatsen delict' vandaag bij elkaar gebracht worden om achter de identiteit van de voortvluchtige aanslagplegers te komen. Daarna moeten anti-terreureenheden hen nog op zien te pakken, ergens in Nederland. "De oefening is geslaagd als die puzzel helemaal wordt opgelost", zegt Nicole Bogers. Daarvoor heeft de politie nog tot 23.00 uur de tijd.

Wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen als er een aanslag wordt gepleegd in Nederland? Swipe door de afbeeldingen hieronder: