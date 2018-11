Paul Witteman stopt met presentatie Buitenhof

Paul Witteman stopt met de presentatie van het politieke discussieprogramma Buitenhof. Dat gebeurt op zijn eigen verzoek. Hij wordt opgevolgd door Hugo Logtenberg, die ook actief blijft in zijn huidige functie als onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad.

Witteman (72) heeft Buitenhof twee periodes gepresenteerd: van 1995 tot 2006 en vanaf 2014. Zijn laatste uitzending is op 9 december. "'De live-uitzendingen van Buitenhof zijn op de zondagmiddag, maar diezelfde middag presenteer ik ook al het liveprogramma Podium Witteman. Twee liveprogramma's achter elkaar is iets te veel van het goede."

Hij wil ook de ruimte houden om zich met andere tv-producties te blijven bezighouden. Onlangs maakte hij het tweeluik Uit Coma, over mensen die in coma hebben gelegen en recente ontwikkelingen in het denken over coma.

Veel vertrouwen

Contentdirecteur Hox van BNNVARA noemt Hugo Logtenberg "een uitstekende opvolger" voor Witteman. De 44-jarige Logtenberg was eerder werkzaam bij Het Parool en als chef van de politieke redactie van NRC. "Als politiek interviewer op tv is hij nieuw, maar we hebben veel vertrouwen in Hugo voor de toekomst."

Buitenhof wordt verder gepresenteerd door Diana Matroos en Jort Kelder.