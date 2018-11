Hond die zwangere vrouw aanviel moet worden afgemaakt

Een hond die in augustus een 20-jarige vrouw uit Kampen ernstig toetakelde, moet van het Openbaar Ministerie worden afgemaakt.

De zwangere Marissa de Lange was op bezoek bij een kennis die op Royce paste toen het dier vanuit het niets de aanval opende. Het slachtoffer werd van achteren aangevallen en vol in haar achterhoofd gebeten. Ze werd daarna door de American Stafford door het huis gesleurd, waarna het beest uiteindelijk de aanval staakte en ontsnapte via de achterdeur.

Het slachtoffer hield een gat in haar wang en twee afgebroken tanden over aan de aanval en kreeg tientallen hechtingen in haar gezicht en arm. Haar lange blonde haren moesten worden afgeknipt. Het dier werd later verderop in Kampen opgespoord en door justitie in beslag genomen.

Vervolgens is de hond door deskundigen onderzocht op z'n gedrag om na te gaan of hij terug kon keren in de buurt zonder gevaar op te leveren. Het oordeel is nu dat Royce moet worden geƫuthanaseerd.

Opgelucht

Marissa reageert opgelucht op het nieuws. Hoewel het haar als dierenvriend pijn doet dat de hond nu moet worden afgemaakt. "Maar ik denk dat het beter is zo. Ook omdat het gezin, waarin Royce woont, drie kinderen heeft. Kijk, er zijn verhalen dat Royce niet vals zou zijn, maar dan was hij wel door de testen gekomen."

Het gaat goed met de aankomende moeder en baby. "Het wordt een jongetje. Op de dag dat ik ben uitgerekend, word ik 21. Dat is rond Kerst. Met wat geluk wordt het dus een kerstkindje."