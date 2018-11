Rechter: automobilist in zelfrijdende auto mag niet bellen

Ook automobilisten van zelfsturende auto's mogen niet bellen achter het stuur, oordeelt de kantonrechter Midden Nederland. Een bellende automobilist van een zelfsturende Tesla was tegen zijn boete in bezwaar gegaan, omdat hij vond dat niet hij, maar de automatische piloot de bestuurder van de auto was.

De boete was uitgelokt door de automobilist, een pleitbezorger van zelfrijdende auto's. Volgens de man werkt de automatische piloot van zijn auto zó goed, dat hij in feite passagier is en gewoon mag bellen.

De kantonrechter gaat niet mee in deze redenering. De automobilist blijft volgens de rechter de 'feitelijke bestuurder', omdat hij bepaalt waar de auto heen rijdt en verantwoordelijk blijft om in te grijpen bij noodsituaties.

De uitspraak geeft een voorzichtig antwoord op de vraag wie er verantwoordelijk is voor auto's, computers en andere machines als die taken van de mens overnemen. Deze rechter was daar duidelijk over: de mens blijft verantwoordelijk. Maar het loopt ook wel eens anders.

Dodelijk ongeval

Zo bepaalde de Amerikaanse onderzoeksraad voor verkeersveiligheid vorig jaar dat Tesla deels verantwoordelijk was voor een dodelijk ongeluk waarbij zowel de bestuurder als de boordcomputer van de auto een vrachtwagen niet op tijd opmerkte. Tesla had volgens de raad meer moeten doen om verkeerd gebruik van de automatische piloot te voorkomen.

Het autobedrijf heeft de automatische piloot na het ongeluk aangepast: zo is de tijd dat het stuur losgelaten kan worden verkort. Ook worden bestuurders van Tesla bij het inschakelen van automatische piloot gewaarschuwd "bij gebruik ervan altijd zelf op te letten, actief te blijven en gereed te blijven elk moment in te grijpen".