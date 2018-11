Kabinet strenger voor brievenbusfirma's bij opvragen heffingen

Buitenlandse 'brievenbusmaatschappijen' die zich alleen om fiscale redenen in Nederland willen vestigen, kunnen binnenkort vooraf geen zekerheid meer krijgen over de belasting die zij moeten betalen. Staatssecretaris Snel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de eisen voor zogeheten internationale rulings strenger worden.

Vanaf 1 juli 2019 zal beter bekeken worden waarom een bedrijf een overzicht van de belastingheffing aanvraagt. "Als het motief alleen is om Nederlandse of buitenlandse belasting te besparen, zal geen ruling meer worden afgegeven", meldt Snel.

Volgens de staatssecretaris van Financiƫn denken veel mensen dat rulings "schimmige praktijken" zijn. Dat valt volgens hem wel mee. "Met een ruling krijgen bedrijven niets meer of minder dan vooraf duidelijkheid over de wijze van belastingheffing op basis van de wet."

Maar om te voorkomen dat brievenbusmaatschappijen zich hier vestigen zonder dat de Nederlandse economie er iets mee opschiet, gaat hij de regels toch strenger maken.