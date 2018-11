Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan

Bij de Huurcommissie komen zoveel klachten binnen, dat de behandeling ervan soms wel anderhalf jaar duurt, meldt EenVandaag. Wettelijk is vastgelegd dat de commissie binnen vier maanden uitspraak moet doen.

De Huurcommissie erkent dat zaken vertraging oplopen en wijt de achterstand aan de hoge werkdruk. "We hadden ons voorbereid op 6615 geschillen dit jaar, maar dat aantal hebben we in september al bereikt. We verwachten dit jaar op 10.000 zaken uit te komen."

Bij de Huurcommissie kunnen huurders een klacht indienen over bijvoorbeeld de hoogte van de huur of gebrekkig onderhoud aan de woning. De problemen doen zich voor in verschillende steden. EenVandaag sprak met huurteams in onder meer Groningen, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen.

'Ontmoediging'

Volgens een medewerker van het huurteam in Amsterdam komt het voor dat huurders worden aangemoedigd hun zaak in te trekken of dat medewerkers zelf beoordelen of een zaak kans maakt. "Daarmee worden kwetsbare en onzekere huurders ontmoedigd om gebruik te maken van hun recht", zegt hij.

GroenLinks, CDA en PvdA vragen volgens EenVandaag om opheldering bij minister Ollongren.

Een klacht indienen bij de Huurcommissie heeft zin, blijkt uit de cijfers. Bijna twee derde van de klagers krijgt gelijk. Gemiddeld wordt de huurprijs (tijdelijk) verlaagd met 144 euro per maand.