'Landelijke afspraken niet toereikend voor aanpak ongezonde levensstijl'

In het NOS Radio 1 Journaal zegt Tom Oostrom, de directeur van de Nierstichting, dat de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord niet toereikend zijn voor het terugdringen van een ongezonde levensstijl. De maatregelen zoals die erin staan, zijn niet voldoende om te tekenen, zegt hij, maar de ambities wel.

De Nierstichting deed mee aan de onderhandelingen als onderdeel van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Oostrom: "Aanvankelijk waren we niet van plan te tekenen. Dat gaan we nu wel doen, omdat we voor elkaar hebben gekregen dat het RIVM ieder jaar gaat checken wat de maatregelen hebben gedaan en of er nieuwe maatregelen moeten komen."

Andere gezondheidsorganisaties tegen overmatig alcoholgebruik onderschrijven die lezing. Een organisatie is niet tevreden over de gemaakte afspraken, maar geeft het akkoord toch "het voordeel van de twijfel", vanwege de goede wil van staatssecretaris Blokhuis en de hoop op extra maatregelen in de nabije toekomst.

Akkoord heeft aan kracht ingeboet

In het RIVM-rapport worden volgens NRC maatregelen opgesomd waarvan bekend is dat ze effectief kunnen zijn tegen overmatig alcoholgebruik, zoals het verhogen van alcoholaccijnzen. Die zijn niet in het akkoord opgenomen, omdat dit soort maatregelen wettelijk moet worden vastgelegd. Het Nationaal Preventieakkoord heeft daardoor aan kracht ingeboet, erkent een partij die onderhandelde namens alcoholverkopers.

Ook eerder uitgelekte plannen zoals het verlagen van de prijs van suikerarme frisdranken hebben het akkoord niet gehaald. De verwachting is dat staatssecretaris Blokhuis in een brief bij het akkoord wel aanvullende maatregelen zal aankondigen. Zo wil hij dat verkopers zoals supermarkten minder korting kunnen geven op alcoholische dranken.