Modderstroom dreigt in Californië, dodental bosbranden loopt op

In Californië dreigen overstromingen en modderstromen na de hevige bosbranden van deze maand. Voor het eerst in maanden heeft het flink geregend en dat heeft de brandweer geholpen bij het blussen. Maar doordat de regen waarschijnlijk aanhoudt, lijkt er een nieuw probleem te ontstaan in de Amerikaanse staat.

Verwacht wordt dat er de komende dagen 15 centimeter regen valt rond het zwaar getroffen stadje Paradise. Als er inderdaad gevaarlijke situaties ontstaan, wordt de zoektocht naar vermiste mensen op sommige plekken gestaakt, zegt de sheriff van Butte County.

Het dodental als gevolg van de bosbranden is gestegen naar 83. Het aantal vermiste personen is flink gedaald. Afgelopen weekend waren ruim 1300 mensen nog niet terecht, nu gaat het om 563 mensen. De sheriff benadrukt dat het mogelijk is dat veel van die mensen gewoon veilig zijn, maar niet weten dat ze op de lijst van vermiste personen staan.

Voor zover bekend zijn ruim 13.500 huizen in vlammen opgegaan en moesten 52.000 mensen geëvacueerd worden.

Schwarzenegger

Intussen tonen steeds meer bekende Amerikanen hun betrokkenheid bij de bosbranden. Oud-gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger verraste de brandweerlieden met een bezoek. Hij maakte ontbijt en wilde daarmee zijn waardering tonen voor de brandweer.

Vanuit de sportwereld is ook hulp aangeboden. De bekende American football-quarterback Aaron Rodgers, die geboren is in de stad Chico, nabij Paradise, doneert 1 miljoen dollar. Op Twitter zegt hij dat het geld is bedoeld voor herstelwerkzaamheden en als steun voor de mensen die nu dakloos zijn geworden.