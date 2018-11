Ryanair weigert naar de Tweede Kamer te komen

Ryanair weigert naar Nederland te komen voor een gesprek met Tweede Kamerleden over de veiligheid en arbeidsomstandigheden van luchtvaartmedewerkers. Volgens de Ierse luchtvaartmaatschappij zijn er geen experts uitgenodigd en dient het gesprek vooral om Ryanair aan de schandpaal te nagelen. Dat blijkt uit een brief die Ryanair aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft gestuurd.

Tweede Kamerleden wilden met experts en partijen uit de luchtvaartsector om de tafel om te praten over de gevolgen van de prijzenstrijd tussen luchtvaartmaatschappijen. "In de strijd om de laagste prijzen te kunnen bieden, proberen sommige luchtvaartmaatschappijen de loonkosten maximaal te beperken", schrijft de Kamercommissie.

Maar volgens topman Michael O'Leary dient het rondetafelgesprek enkel om Ryanair aan de schandpaal te nagelen op basis van "een niet op feiten gebaseerde publiciteitsactie tegen Ryanair".

'Leugens'

In de brief schrijft O'Leary dat er geen enkel bewijs is dat de luchtvaartmaatschappij maximaal snijdt in de loonkosten om goedkope vliegtickets aan te kunnen bieden. Hij zegt er bovendien al helemaal geen zin in te hebben dit met vakbonden te bespreken die "leugens blijven verspreiden over Ryanair".

In Europa voert Ryanair al langere tijd een strijd met zijn eigen personeel over de arbeidsomstandigheden. Begin deze maand hief de luchtvaartmaatschappij haar basis op Eindhoven Airport op. Zestien cabinemedewerkers werden toen ontslagen. Eerder negeerde het luchtvaartbedrijf een uitspraak van de rechter. Ryanair mocht het personeel niet zo maar dwingen tot overplaatsing naar een vliegbasis in een ander land.

De aanhoudende klachten over de arbeidsomstandigheden van Ryanair-personeel, waren voor Kamerleden reden om een aantal partijen zoals luchtvaartmaatschappijen, vakbonden en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers uit te nodigen voor een gesprek.

D66-Kamerlid Jan Paternotte uit zich op Twitter kritisch over het besluit van O'Leary. "Dan weet je ook hoe hij een bedrijf runt", reageerde hij op de afwijzing.

Niet alleen Ryanair heeft de uitnodiging van de Tweede Kamerleden afgeslagen. Ook KLM heeft afgezegd. Welke reden de Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft, is nog niet duidelijk.