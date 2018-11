Schilderij met vermoedelijke vingerafdrukken Rembrandt onder de hamer

"Er zit gewoon een vingerafdruk in de natte verf, onderaan het schilderijtje. Dat is best onvoorzichtig van de maker, zegt restaurator Michel van de Laar, een van de ontdekkers van de afdrukken.

"Rembrandt gebruikte verf die heel snel droogde, dus die natte verf moet ook heel snel zijn gedroogd", zegt Van de Laar. Volgens hem heeft de natte laag hooguit een nacht hoeven drogen. "Het idee is dat dit schilderijtje een schetsje is. Het is snel geschilderd, in one go zou je kunnen zeggen."

Van de Laar is er daarom van overtuigd dat de afdrukken van de maker zijn en weet vrijwel zeker dat dat Rembrandt is, al zijn er verder geen vingerafdrukken van hem bekend, dus er is geen vergelijkingsmateriaal. Zijn zekerheid baseert hij op de hoge snelheid waarmee het schilderij is gemaakt, de positie van de ogen, mond en haren van de jonge man, en het lage perspectief dat is gebruikt. Al die eigenschappen zijn volgens hem typisch voor Rembrandt.

Onder de hamer

De afdrukken werden ontdekt toen het schilderij een paar jaar geleden vanuit een priv├ęcollectie zou worden tentoongesteld. Vorig jaar is er een wetenschappelijke publicatie over de aangeraakte verflaag geschreven. "Maar daar is alleen op heel hoog niveau in de wetenschappelijke kunsthistorische wereld over gepubliceerd", zegt Van de Laar.

De aanstaande verkoop heeft ertoe geleid dat de wetenschappelijke publicatie nu bij een breed publiek terechtkomt. Het schilderij gaat 5 december onder de hamer bij Sotheby's in Londen. Het veilinghuis verwacht dat het werk zo'n 7 miljoen euro gaat opbrengen.