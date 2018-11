Nieuw pleidooi voor landelijke voetbalcompetitie voor blinden

Volgens Cornelis gaat het er op het veld wel wat harder aan toe dan bij reguliere voetbalwedstrijden. "Voor de scheidsrechter is het vaak ook moeilijk om in te schatten of een aanvaring een echte overtreding is of een foutje dat voortkomt uit het feit dat we elkaar niet kunnen zien."

En ja, ook tijdens blindenvoetbal wordt er wel eens op de scheidsrechter gescholden. "Dan noemen we hem 'blinde kip' of grappen we dat hij net zo goed in onze competitie kan gaan meespelen."

Gehandicaptensport Nederland heeft nog geen antwoord van de clubs die zijn aangeschreven. "Ze hebben onze verzoeken nét binnen dus dat is logisch. Ik heb er alle vertrouwen in."