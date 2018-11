Pensioenonderhandelingen vastgelopen, en nu?

Wat is de doorsneepremie?

De doorsneepremie houdt in dat werkgevers voor iedere werknemer, ongeacht de leeftijd, hetzelfde percentage aan premie betalen. De kritiek op deze systematiek is dat een euro pensioenpremie voor jonge werknemers - terwijl die langer vaststaat - uiteindelijk evenveel oplevert als die voor hun oudere collega's. Het verschil gaat naar de gepensioneerden.

Dat systeem werkte volgens veel mensen prima in de tijd dat mensen lang hetzelfde werk - bij hetzelfde bedrijf of in dezelfde branche - bleven doen. Het is solidair: je betaalt aanvankelijk mee aan de pensioenen van anderen, maar op een gegeven moment word je zelf ouder en betaalt een ander voor jou.

Inmiddels wordt er anders tegenaan gekeken, omdat mensen niet meer hun leven lang hetzelfde doen. En als ze bijvoorbeeld halverwege hun loopbaan besluiten om voor zichzelf te beginnen, hebben ze aanvankelijk te veel hebben betaald voor hun opgebouwde pensioen.