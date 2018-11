Weg vrij voor auto zonder spiegels: 'Superbelangrijke ontwikkeling'

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zegt dat uiterlijk in 2020 in de wet wordt opgenomen dat ook voertuigen zonder zijspiegels zijn toegestaan, als ze tenminste zijn voorzien van een veilig camerasysteem.

Het idee is dat de buitenspiegels worden vervangen door camera's die aan de zijkant van de auto's hangen. De beelden zijn te zien op kleine schermen aan weerszijden van het dashboard, of worden geprojecteerd in de hoeken van de voorruit.

Zonder spiegels in de showroom

Sinds juni 2016 gelden er EU-regels die toestaan dat fabrikanten de buitenspiegels vervangen door camera's. Sindsdien mogen er dus al spiegelloze modellen in de showroom staan en worden verkocht, mits ze aan strenge veiligheidseisen voldoen.

De camera's moeten bijvoorbeeld ook goed werken als een auto een tunnel in of uit rijdt en het zicht mag niet meteen wegvallen als de motor wordt uitgezet of afslaat.

Volgens experts is dit geen probleem. Zij zeggen dat de camerasystemen veiliger zijn dan buitenspiegels. Zo hebben vrachtwagens door de camera's niet langer last van een dode hoek.