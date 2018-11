Grote misbruikzaak in Noorwegen, mogelijk 300 jongens slachtoffer

In Noorwegen is een 26-jarige man opgepakt voor seksuele misdrijven waarvan zeker 300 jongens het slachtoffers zijn geworden. Volgens Justitie is het de grootste misbruikzaak ooit in Noorwegen.

De man wordt onder meer beschuldigd van verkrachting. Hij had het voorzien op tienerjongens die in chatforums op zoek waren naar meisjes. Door zich onder valse profielen voor te doen als meisje, zette hij zijn slachtoffers ertoe aan naaktfoto's en filmpjes van zichzelf te maken, in ruil voor erotische foto's. Later gebruikte hij dat beeldmateriaal om zijn slachtoffers te chanteren.

Het is niet duidelijk of de man die kinderporno vervolgens heeft verspreid.

Scheidsrechter

Sinds 2011 zijn honderden jongens tussen de 13 en 16 slachtoffer geworden van zijn online praktijken. De slachtoffers komen uit Noorwegen, maar ook uit Denemarken en Zweden. Een aantal slachtoffers heeft hij ook in het echt ontmoet. Meerdere jongens zeggen dat ze zijn verkracht door de verdachte.

Volgens de Noorse media gaat het om een scheidsrechter bij het voetbal en heeft de politie op zijn computer zo'n 16.500 filmpjes van honderden minderjarigen aangetroffen.

De verdachte moet volgend jaar voor de rechter verschijnen.