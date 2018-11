De laatste frontlinie in Syrië: 'Hier lang blijven, is te gevaarlijk'

"Daar zitten de terroristen, zo'n 300 meter verderop." Abdallah wijst in de richting van een kapotgeschoten gebouw in het schootsveld. We staan aan de frontlinie achter een stapel oude autobanden. "Daar zitten de Witte Helmen. Dat zijn geen hulpverleners, maar terroristen." Hij drapeert zijn zwarte sjaal nog eens om zijn hoofd. "We kunnen hier niet te lang blijven, dat is gevaarlijk." We gaan.

Iets meer naar het oosten, bij Suran liggen de rebellen aan de andere kant van de frontlijn wat verder weg. Zo'n anderhalve kilometer aan niemandsland, maar toch is ook hier de sfeer gespannen. Juist omdat er een staakt-het-vuren is, is de situatie onvoorspelbaar. Elk moment kan het geschonden worden.

De officier die me te woord staat geeft ons tien minuten. Hij wil best geïnterviewd worden, maar niet herkenbaar in beeld. Ook het gebouw zelf mag niet gefilmd worden. Voordat ik mijn eerste vraag stel, trekt hij zijn rangen van zijn schouders: informatie waar de rebellen iets aan zouden kunnen hebben.