Familie in Zuid-Sudan veilt 16-jarige dochter via Facebook

"Een barbaars gebruik van technologie." De directeur van ontwikkelingsorganisatie Plan International heeft geen goed woord over voor het veilen van een 16-jarig Zuid-Sudanees meisje op Facebook.

De familie van het meisje bood haar eind oktober te koop aan via het platform. Zes dagen nadat ze was verkocht ontdekte het sociale netwerk het bericht en werd het verwijderd, melden Business Insider en CNN.

Het is opnieuw een voorbeeld van de worsteling van het bedrijf met het tegengaan van ongewenste content op zijn platform.

'Vijf bieders'

Plan International meldt dat de vader van het meisje 500 koeien, drie auto's en 10.000 dollar zou hebben gekregen voor zijn dochtertje. Zij is op 3 november met de hoogste bieder getrouwd tijdens een ceremonie in het oosten van Zuid-Sudan.

Vijf mannen zouden hebben mee geboden. Volgens Plan International zijn onder hen hoge overheidsfunctionarissen. De organisatie vraagt om een onderzoek van de regering.

"Vrouwen en koeien zijn in Zuid-Sudan een ruilmiddel", zegt Afrika-correspondent Koert Lindijer. "Het is daar gebruikelijk om jonge meisjes uit te huwelijken en er een bruidsschat voor terug te krijgen. Dat een meisje wordt geveild verbaast me dus niet, dat Facebook hiervoor wordt gebruikt vind ik wel opvallend."

In Zuid-Sudan mogen vrouwen pas vanaf hun 18e trouwen, maar volgens cijfers van de Verenigde Naties gebeurt dit vaak veel eerder: 9 procent is getrouwd als ze 15 zijn en 52 procent is dat op hun 18e. "Deze wet geldt in de praktijk niet voor gebieden buiten de steden", zegt Lindijer. "Daar gelden traditionele regels."

'Meer menskracht nodig'

Het is onduidelijk waarom Facebook de veiling niet eerder heeft opgemerkt. Het bedrijf benadrukt dat "elke vorm van mensenhandel" verboden is op het platform. Het netwerk heeft ook het account dat het bericht plaatste verwijderd.

De regionale directeur van Equality Now, een organisatie die opkomt voor vrouwenrechten, zegt tegen CNN dat Facebook voor vrouwenrechten moet staan. "Ze moeten meer mankracht steken in het monitoren van hun platform om de rechten van vrouwen veilig te stellen."

Facebook investeert naar eigen zeggen fors in de veiligheid van gebruikers op het platform, het bedrijf beloofde tot voor kort aan het einde van dit jaar 20.000 medewerkers te hebben die zich bezighouden met "veiligheid en beveiliging", maar dat is verhoogd naar 30.000.

Een woordvoerder kon niet zeggen of, en zo ja hoeveel medewerkers Facebookberichten in Zuid-Sudan monitoren.