TNO: aangepaste Nefit cv-ketels zijn veilig

Onderzoekscentrum TNO heeft de cv-ketels van fabrikant Nefit, geproduceerd tussen 2006 en 2009, veilig verklaard, mits ze door Nefit zijn aangepast en periodiek worden gecontroleerd. De ketels kwamen vorig jaar en eerder dit jaar in het nieuws omdat de gebruikers ervan risico zouden lopen op koolmonoxidevergiftiging en brand.

Al in 2009 kwam een defect met branderklemmen bij het type Topline aan het licht. Dat probleem kon brandgevaar opleveren. Vorig jaar bleek dat Nefit bij 40.000 ketels de branders had laten vervangen, maar bij 88.000 ketels was dat nog niet gebeurd. Nefit beloofde dat de rest voor eind 2018 zou zijn aangepast.

Twijfel over maatregelen

Begin dit jaar rezen er twijfels over de kwestie of de vervangende maatregelen van Nefit wel voldoende waren. Zo berichtte RTL Nieuws begin januari ook over de warmtewisselaar in de ketels van Nefit: die zou kunnen vervormen en daarbij koolmonoxide kunnen lekken. Minister Bruins voor Medische Zorg gelastte in januari een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van Nefit-ketels. Volgens de minister heeft Nefit overigens nooit zaken verzwegen.

De fabrikant van de ketels vroeg TNO het veiligheidsonderzoek uit te voeren. Die concludeert nu dat bij ketels met een nieuwe brander geen sprake is van een verhoogd risico op koolmonoxidevergiftiging of brand. Wel moet de ketel minstens eens in de twee jaar worden onderhouden, zegt TNO. Dan wordt vanzelf tijdig een versleten warmtewisselaar ontdekt en vervangen.