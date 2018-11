'Kinderen iets gelukkiger, maar de kwetsbaren geven het leven een 3,8'

Representativiteit

De onderzoekers zeggen zelf in het rapport dat een vergelijking met eerder onderzoek, in 2016, voorzichtig moet gebeuren. De groep die twee jaar geleden een vragenlijst invulde, was geen goede afspiegeling van de kinderen in Nederland.

Ook dit jaar is dat op een aantal punten niet gelukt. Dat komt, zeggen de onderzoekers, doordat kinderen zelf konden kiezen om de vragenlijst in te vullen. De groep is op basis van leeftijd en onderwijsniveau een goede afspiegeling van de populatie kinderen in Nederland.

De steekproef was niet representatief als gekeken wordt naar geslacht en provincie. Van alle ondervraagden was 60 procent een meisje. Daarnaast woonden te weinig kinderen in het midden en het oosten van Nederland.

Representatief is het onderzoek dus niet, maar het geeft wel een beeld van hoe kinderen en jongeren zich voelen.