Trein ontspoort in Catalonië: dode en tientallen gewonden

In de buurt van Barcelona is een trein ontspoord. Volgens de autoriteiten in Catalonië kwam dat door een aardverschuiving. Er is zeker één dode. Verder zijn 44 mensen gewond geraakt, onder wie drie ernstig.

De trein reed tussen Manresa en Sant Vicenç de Calders toen hij rond 06.15 uur ontspoorde in de buurt van het station in Vacarisses. Vier van de zes wagons liepen uit de rails. Er zaten ruim 130 mensen in de trein.

De brandweer en ambulancediensten zijn massaal aanwezig. Het treinverkeer is stilgelegd.

Dit zouden beelden zijn van het ongeluk: