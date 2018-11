Ivanka Trump gebruikte eigen e-mailadres voor overheidszaken

Ivanka Trump heeft in 2017 haar persoonlijke e-mailadres honderden keren gebruikt voor overheidszaken. De dochter en topadviseur van president Trump was daarmee in overtreding, schrijft The Washington Post.

President Trump bekritiseerde tijdens de presidentscampagne in 2016 Hillary Clinton veelvuldig omdat ze haar privé-e-mailserver in haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken had gebruikt. Hij noemde zijn Democratische rivaal vervolgens 'Crooked Hillary' en zei dat ze in de gevangenis thuishoorde.

Eerder kwam al aan het licht dat Ivanka Trump haar persoonlijke e-mailadres gebruikt had voor overheidszaken, maar dat was in de beginperiode van het presidentschap van haar vader. Het grootste deel van die mailwisseling was voordat ze formeel als adviseur aan de slag ging. Nu is duidelijk geworden dat ze dit e-mailadres voor overheidszaken is blijven gebruiken.

"Wist ik niet"

Toen haar werd verteld dat dit tegen de regels was, zei Ivanka Trump dat ze dat niet wist. In een verklaring zegt haar advocaat dat ze haar privéadres alleen gebruikte voor "logistiek en planning met betrekking tot familiezaken". Ook stelt hij dat een vergelijking met Hillary Clinton mank gaat.

Zij gebruikte voor overheidszaken een eigen e-mailserver in de kelder van haar huis.

"Mevrouw Trump heeft geen privéserver in haar huis of kantoor, en er is nooit geheime informatie verstuurd." Ook zijn er volgens de advocaat nooit e-mails verwijderd.