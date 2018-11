Pop-up condoomwinkel moet het rubbertje weer populair maken

Binnen in de winkel is de sfeer helemaal niet lacherig en gaat het winkelpersoneel serieuze gesprekken aan met nieuwsgierig publiek. "Het is leuk om te zien dat er zoveel soorten condooms zijn, dat wist ik niet", zegt een jonge bezoekster die samen met haar vriendin het aanbod bekijkt. "Al die verschillende smaakjes, dat is best interessant. Ik zag hier ook vegan condooms. Dat vind ik best bijzonder en ook goed. Zelfs als je allergisch bent, zijn er opties. Je hebt dus geen reden om risico te lopen."

Dat veel jongeren de risico's negeren, herkennen de vriendinnen uit verhalen in hun eigen omgeving: "In mijn vriendenkring wordt de pil gezien als het enige voorbehoedsmiddel. Je wil niet zwanger worden en daar nemen mensen dan genoegen mee", vertelt ze. "En als vrienden je vertellen dat een condoom niet fijn is, is dat een reden om geen condoom te gebruiken", vult de ander aan. "Dan doe je eens per jaar een soa-test en als het dan mis is, neem je wel een kuurtje van een week bij de apotheek."