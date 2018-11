NTR-documentaire wint Internationale Emmy

De Nederlandse NTR-documentaire Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal heeft in New York een Internationale Emmy in de wacht gesleept.

Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal won in de categorie 'Arts Programming'. De film is gemaakt door Stephane Kaas, Rutger Lemm en Marloes Blokker. Zij onderzochten hoe de Israëlische schrijver Etgar Keret zo'n goede verteller kon worden. De makers gebruiken in de 'hybride documentaire' verschillende verteltechnieken om de manier van denken van Keret in beeld te brengen: animaties, reconstructies en gesprekken met de schrijver zelf.

De andere Nederlandse kanshebber op een Internationale Emmy, de documentaire De wereld van Puck, greep naast de prijzen. In die film is te zien hoe documentairemaker Gert-Jan de Vries twintig jaar lang zijn gezin filmt. Zijn dochter Puck bleek negen maanden na haar geboorte zwaar gehandicapt. Gert-Jan filmt en interviewt in de docu zijn vrouw, en zoons over de situatie die daardoor ontstaat.

De Internationale Emmy's worden jaarlijks uitgereikt aan televisieproducties die buiten de Verenigde Staten gemaakt zijn. Prijzen worden verdeeld over tien categorieën.