Timmermans roept coalitie op 'Marrakesh' te omarmen

Nederland moet gewoon het akkoord van Marrakesh ondertekenen. Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans is de afspraak die de VN wil maken over het migratieprobleem van groot belang voor Nederland en de Europese Unie. "Wat in de verklaring staat is regeringsbeleid in Nederland, vanuit dit kabinet en van het vorige kabinet."

De verklaring heeft als uitgangspunt dat migratie van alle tijden is en zal zijn. Dat geen enkel land in z'n eentje migratieproblemen kan oplossen en dat internationale samenwerking nodig is. Daarom gaat de verklaring over heel veel aspecten van migratie

Timmermans: "Dat de wereld bij elkaar komt en zegt: dit is het probleem, dit zijn de kansen, dit zijn de bedreigingen en dit zijn de mogelijke manieren om het op te lossen. Dat bindt nog niemand, er vloeit geen enkele verplichting, voor wie dan ook, uit voort, maar het zet wel de agenda van hoe je in de toekomst wereldwijde afspraken kunt maken. Dat lijkt me alleen maar goed, vooral voor Europa."

Timmermans roept daarom de Nederlandse coalitie op de verklaring te omarmen. "Kijk naar het probleem en zie dat de Marrakesh-verklaring geheel in lijn is met wat de Nederlandse regering wil. Dus doe het dan ook."

Radicaal rechts

Volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie moet voorkomen worden dat 'radicaal rechts' de discussie kaapt. "De vraag zal de komende tijd zijn: gaat traditioneel rechts helemaal mee in die agenda van radicaal rechts?"

Als het antwoord ja is, zitten we in Europa met een groot probleem, zo analyseert Timmermans. "Maar als politici een beetje ruggengraat houden, dan komt het wel goed. Zo sterk is uiterst rechts nou ook weer niet in Europa. De overgrote meerderheid zit nog steeds op de lijn in Europa dat Marrakesh een goed idee is. De overgrote meerderheid in Europa, los van Marrakesh, vindt nog steeds dat we migratie gezamenlijk moeten aanpakken."

Angst

Volgens Timmermans moet juist nu verantwoorde politiek worden bedreven. "Als je verstandig beleid wilt voeren dan moet je mensen niet vastketenen aan hun angst. Dan moet je mensen helpen die angsten beheersbaar te maken. En Marrakesh is een manier om de zorgen van mensen beheersbaar te maken. Mensen vertellen dat dit leidt tot allerlei verschrikkelijke gevolgen, wat totaal niks met de werkelijkheid te maken heeft, dat is mensen in hun angsten bevestigen en hun angsten vergroten."