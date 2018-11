Drents Museum heeft succes met tentoonstelling over Iran

De tentoonstelling 'Iran, Bakermat van de beschaving' in het Drents Museum in Assen heeft de afgelopen maanden 114.366 bezoekers getrokken. Daarmee is de expositie een van de best bezochte van het museum. Gisteren was de laatste dag van de tentoonstelling.

Bezoekers konden de afgelopen vijf maanden tweehonderd schatten uit Iran bekijken. Het ging met name om goud en aardewerk van het Nationaal Museum van Iran in Teheran. De objecten stammen uit de periode van 10.000 voor Christus tot 1700 na Christus.

Wortels van beschaving

Directeur Harry Tupan van het Drents Museum bezocht zelf het land om de tentoonstelling voor te bereiden. "Ronddwalend door de museumzalen realiseerde ik mij pas dat in deze regio echt de wortels van de beschaving liggen, of beter gezegd van onze beschaving", zei Tupan eerder tegen RTV Drenthe.

"De neolithische revolutie die ons landbouw en aardewerk heeft gebracht, is daar begonnen. Het bewerken van koper en andere ertsen, vindt daar zijn oorsprong. Pas tweeduizend jaar later maakten onze voorouders in wat nu Nederland is daarmee kennis."

Internationale museumprijs

Het Drents Museum is met de expositie genomineerd voor de 2018 Global Fine Art Award (GFAA), een belangrijke internationale museumprijs. In de categorie Best Ancient Art neemt het museum uit Assen het onder meer op tegen het Getty Museum in Los Angeles en Centrale Montemartini in Rome. In maart wordt bekend of het Drents Museum de prijs wint.