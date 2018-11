Bitcoin duikt even onder de 5000 dollar

De bitcoin is op de bitcoinbeurs Bitstamp vandaag even onder de 5000 dollar gedoken. Dat is de laagste stand sinds oktober vorig jaar. Daarna krabbelde de koers weer op tot net boven de 5000 dollar.

Een week geleden was de virtuele munt nog ruim 6000 dollar waard. Ook andere cryptomunten delen in de malaise.

Op 16 december vorig jaar was een bitcoin nog bijna 20.000 dollar waard, vorige week maandag was daar nog ruim 6300 dollar van over. Handelaren en analisten zijn het niet eens over de oorzaak van de waardedaling.