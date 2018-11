Spaanse katholieke kerk geeft misbruik toe

Voor het eerst heeft de katholieke kerk in Spanje publiekelijk toegegeven dat priesters en andere geestelijken minderjarigen seksueel hebben misbruikt. De voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie Ricardo Blázquez zei in Madrid dat de kerk de misstanden openlijk erkent en vastbesloten is deze uit te roeien. Dat deed hij bij de opening van de 112e plenaire vergadering van de bisschoppen in Madrid.

In Spanje is er kritiek op de manier waarop de katholieke kerk omging met de misbruikschandalen. Vorige maand onthulde de krant El País dat het misbruik in de Spaanse kerk stelselmatig werd verdoezeld. In de afgelopen 30 jaar zijn 33 priesters in Spanje veroordeeld vanwege misbruik van 80 minderjarigen.

Paus Franciscus heeft de 113 voorzitters van alle bisschoppenconferenties ter wereld naar Rome geroepen om te praten over de bescherming van kinderen. Ze komen eind februari bijeen voor overleg over de bestrijding van het seksuele misbruik binnen de katholieke kerk.