Podcast De Dag: naar Roemenië vliegen voor een nep-Picasso? 'Kan gebeuren'

Groot nieuws dit weekend. Na een lange zoektocht was een gestolen Picasso teruggevonden. Althans, dat was de hoop van schrijfster Mira Fetica, die naar Roemenië afreisde om het kunstwerk 'op te graven'. Haar teleurstelling was groot toen het om een publiciteitsstunt bleek te gaan. In De Dag blikt ze terug op haar avontuur. "Dit kan gebeuren, maar ik ben wel boos. Ik had zo graag iets willen teruggeven aan de wereld."

En Piet Beertema sloot 30 jaar geleden Nederland op internet aan. Het eerste wat hij daarna deed? "Geen flauw idee. Het leek toen totaal niet bijzonder", vertelt hij.