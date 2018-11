Val Israëlische kabinet lijkt voorlopig voorkomen

In Israël is een kabinetscrisis voorlopig voorkomen. Met de aankondiging dat hij niet uit het kabinet stapt, voorkwam minister Bennett het uiteenvallen van de rechtse coalitie en daarmee ook vervroegde verkiezingen. Bennett is minister van Onderwijs en leidt de partij het Joodse Huis, die vooral stemmen krijgt uit de hoek van Joodse kolonisten.

Vorige week dreigde Bennett het kabinet op te blazen als hij niet benoemd zou worden tot minister van Defensie, als opvolger van de net opgestapte Avigdor Lieberman op dat departement. Premier Netanyahu wees dat af, en neemt de post zelf over, zoals hij ook naast het premierschap de post Buitenlandse Zaken bemant.

Gisteren deed Netanyahu voor de televisie een oproep aan zijn coalitiepartners om het kabinet niet te laten vallen. Met het oog op de veiligheidssituatie zou dat een onverantwoordelijke stap zijn, zei hij. Vandaag liet Bennett weten dat hij in het kabinet blijft, ondanks kritiek op het veiligheidsbeleid van Netanyahu "waardoor Israël niet meer aan de winnende hand is".

Netanyahu zinspeelde in zijn rede op een aanstaande militaire actie tegen Hamas. Hij zei gisteravond dat hij niet wilde zeggen "hoe en wanneer we zullen optreden, maar ik heb een duidelijk plan. Ik weet wat we moeten doen en wanneer we dat zullen doen".

De premier waarschuwde zijn coalitiepartners ook "geen historische fout te maken" door uit het kabinet te stappen. Hij herinnerde aan 1992 toen premier Rabin met een links kabinet aan de macht kwam na het uiteenvallen van het rechtse kabinet-Shamir.

De val van het kabinet nu zou betekend hebben dat er in maart vervroegd gestemd moet worden. De reguliere verkiezingen staan gepland voor volgend jaar november.

Wankele meerderheid

De rechtse minister Lieberman diende woensdag zijn ontslag in, uit protest tegen het bestand dat gesloten was met Hamas, na dagen van heftige beschietingen over en weer. Lieberman legde het bestand uit als een overgave aan Hamas.

Door zijn vertrek heeft het kabinet-Netanyahu nog maar een meerderheid van één zetel in het parlement. Zijn kabinet heeft nu nog de steun van vijf rechtse en religieuze partijen.

Of het kabinet het eind van de rit haalt is nog lang niet zeker. Minister Kahlon dreigde onlangs ook al met vervroegde verkiezingen ter wille van de economie. Bovendien komen er enkele politiek gevoelige stemmingen in de Knesset aan, onder meer over de dienstplicht voor ultraorthodoxe joden, waarbij het de vraag is of het kabinet die overleeft.

Maar voorlopig lijkt het onwaarschijnlijk dat een van de ministers van plan is het kabinet te laten vallen.