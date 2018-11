'Relatief veel Nederlandse kindersekstoeristen in Cambodja'

Nederlanders staan in de top drie als het gaat om het aantal gearresteerde kindersekstoeristen in Cambodja. Dat meldt kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes.

Waarom dat zo is, weet de organisatie niet. Daar wordt onderzoek naar gedaan, zegt Terre des Hommes Nederland-directeur Carel Kok in het NOS Radio 1 Journaal. Hij noemt het nieuws "schrikbarend".

In Cambodja worden het vaakst kindersekstoeristen uit de VS opgepakt.

Topje van de ijsberg

Terre des Hommes baseert zich op uitspraken van de vicegouverneur van de onder toeristen populaire provincie Siem Reap.

Alleen daar worden per jaar gemiddeld al zo'n 20 personen gearresteerd voor kindersekstoerisme. Onder hen zijn de Nederlanders Nico S. en Bas R. Die zitten op dit moment in de cel in Cambodja vanwege het maken van kinderporno.

Het probleem wordt steeds groter in het land, zegt Kok. Allereerst omdat het aantal toeristen dat jaarlijks naar Cambodja trekt, toeneemt. "Van 3 naar 6 miljoen in de laatste twee jaar", zegt directeur Kok.

"Daarnaast is er onder de daders ook het bewustzijn dat de autoriteiten in Cambodja veel minder strak en streng toezien in vergelijking met landen als de Filipijnen en Thailand, waar ze in de afgelopen jaren veel strenger zijn geworden."

Campagne

Het aantal opgepakte personen in Cambodja is volgens Kok nog maar "het topje van de ijsberg". Zo zijn kindermisbruikers uit Aziatische landen lastiger op te sporen, omdat zij meestal via tussenpersonen en criminele netwerken contact zoeken met kinderen. Westerlingen benaderen hun slachtoffers vaak directer.

Terre des Hommes is vandaag een campagne gestart om het kindersekstoerisme in Cambodja nadrukkelijker op de agenda te krijgen bij zowel toeristen als lokale overheden.

Toeristen die misbruik vermoeden kunnen bellen met meldlijnen van Terre des Hommes.