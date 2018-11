Proces tegen leiders 'Parapluprotest' van start in Hongkong

In Hongkong is het proces begonnen tegen de leiders van de zogeheten Parapluprotesten in het najaar van 2014. Betogers protesteerden toen 79 dagen in het zakencentrum van de stad voor meer democratie.

Onder de negen mensen die vandaag voor de rechter verschijnen zijn een hoogleraar sociologie, een dominee en een rechtsgeleerde, en ook twee studentenleiders en enkele politici. Allemaal kunnen ze zeven jaar cel krijgen voor onder meer verstoring van de openbare orde.

De dissidenten werden bij de rechtbank ontvangen door medestanders met de gele paraplu's die het symbool werden van het verzet. Daarbij werd "wees niet bang, vecht vreedzaam, geen spijt" gescandeerd.

Invloed Peking

Aanleiding voor de protesten was de verkiezing van de nieuwe machthebber in de speciale Chinese regio. De betogers vonden dat Peking daar te veel invloed op had.

"De drie belangrijkste verdachten hielden in de dagen voor de betoging toespraken waarin ze opriepen tot vreedzaam protest voor vrije verkiezingen in Hongkong", zegt correspondent Marieke de Vries. "Men vreesde dat er een leider zou komen die naar de pijpen van China zou dansen, juist in een tijd dat Peking toch al meer en meer macht kreeg."

Een bescheiden studentenprotest groeide uit tot een protestbeweging toen de politie de betogers hardhandig wilde verjagen. "De bezetting zou maar kort duren, maar het liep uit de hand en er werd traangas ingezet. Daarop sloten mensen zich aan bij de demonstraties.

De naam van de protestbeweging is afgeleid van de paraplu's die betogers inzetten tegen de pepperspray van de politie. Ondanks de protesten bleven democratische hervormingen uit.

'Gijzeling'

Eerder al werden drie andere studentenleiders van de protesten veroordeeld tot celstraffen van enkele maanden. Dat de overige processen jaren op zich lieten wachten, was een tactiek van de machthebbers, meenden de gedaagden.

"De laatste keer dat ik sprak met Benny Tai, de aangeklaagde jurist, sprak hij van een gijzeling. De rechtszaak werd zolang uitgesteld om de negen in onzekerheid te houden, zodat ze niet verder konden met hun leven of nieuwe protesten plannen."

"De rechtszaak zal de komende twee weken vol spanning worden gevolgd in Hongkong. Als de negen zware straffen krijgen, dan is dat een signaal voor anderen die willen opkomen voor meer rechten."