Oud-president Peru zoekt asiel uit vrees voor vervolging

Oud-president Alan García van Peru is in de hoofdstad Lima de ambassade van Uruguay binnengelopen en heeft er politiek asiel aangevraagd. Enkele uren eerder had een rechter zijn paspoort ingevorderd. García mag het land niet uit omdat hij verdacht wordt van corruptie.

García wordt ervan verdacht dat hij als president (2006 - 2011) honderdduizend dollar heeft aangenomen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Het bedrijf is berucht in Latijns-Amerika om het betalen van steekpenningen in ruil voor opdrachten. In dit geval ging het om de bouw van de metro in Lima.

De 69-jarige García woont een deel van de tijd in Spanje. Hij keerde onlangs terug naar Peru omdat hij dacht dat de zaak verjaard was. Ook in de jaren 80 was hij een paar jaar president en kreeg hij te maken met vervolging voor corruptie. Toen vluchtte hij naar Colombia waar hij negen jaar als balling woonde.