Nieuwe insectensoorten ontdekt in ENCI-groeve bij Maastricht

Bochelvliegen, steltmuggen, lansvliegen en bladvliegen. In de ENCI-groeve op de Sint-Pietersberg zijn 30 insectensoorten gevonden die nog niet in Nederland bekend waren. Twee blijken zelfs helemaal nieuw voor de wetenschap, een bocheldansvlieg en paddenstoelmug, maakte onderzoeker Paul Beuk bekend in Vroege Vogels op NPO Radio 1.

Het Natuurhistorisch Museum uit Maastricht plaatste een half jaar geleden een insectenval op een helling van de Sint-Pietersberg. Die werd eeuwenlang afgegraven om mergel te winnen, maar sinds dat in juli dit jaar stopte is het natuurgebied geworden.

"De natuur mag zich hier zelf ontwikkelen, dus het is een grote verrassing", zegt Cindy Burger van Natuurmonumenten in het radioprogramma. "Ik wrijf al in mijn handjes", zegt Beuk.

Gevarieerd

Volgens Beuk leverde de val nu al meer diertjes op dan verwacht: hij heeft al ruim 200 soorten gedetermineerd. Beuk denkt dat de grote verscheidenheid komt door de verschillende biotopen in de omgeving en de gunstige aanvliegroute op de helling. Beuk: "Het is een heel gevarieerd gezelschap dat we tegenkomen."

De groeve heeft mogelijk nog meer verrassingen in petto: reuzenmieren. "Een foto van bochelvlieg ging de hele wereld over, omdat we er zelf niet uitkwamen. Het bleek een genus die in Nederland niet bekend is, maar parasiteert op reuzenmieren. Die zouden hier dus ook in de buurt moeten zitten."

Het museum wil samen met Natuurmonumenten de helling enkele jaren blijven monitoren, zodat de resultaten kunnen worden vergeleken met onderzoek uit de jaren 80 en 90.