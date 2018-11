Rellen bij herdenking studentenopstand Athene

In de Atheense studentenwijk Exarchia zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. Ze gooiden met molotovcocktails en stenen. De mobiele eenheid gebruikte waterkanonnen en traangas om de betogers uiteen te drijven.

In een ander deel van de stad liepen duizenden demonstranten onder zware politiebegeleiding mee in de jaarlijkse mars door het centrum van de Griekse hoofdstad. Met de mars wordt de studentenopstand in 1973 herdacht tegen de militaire dictatuur. Het protest werd destijds met harde hand de kop in gedrukt en bij de Technische Universiteit in de wijk Exarchia kwamen toen 24 studenten om.

Eieren

De mars eindigde bij de Amerikaanse ambassade. Veel Grieken beschuldigen de Amerikanen van steun aan de militaire dictatuur van 1967 tot 1974.

Een groep politici van regeringspartij Syriza die meeliep in de mars moest het ontgelden. Ze werden uitgejoeld en kregen waterflessen, koffiekopjes en eieren naar zich toe gegooid. Op dit incident na is de mars vreedzaam verlopen.

Ook in de Noord-Griekse stad Thessaloniki waren na afloop van de herdenkingsmars botsingen tussen demonstranten en de politie in de buurt van de universiteit. In Athene zal de onrust bij de Technische Universiteit naar verwachting nog de hele avond aanhouden.