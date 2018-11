Directe trein tussen Eindhoven en Düsseldorf in 2025

Er komt een directe trein tussen Eindhoven naar Düsseldorf. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft een plan daarvoor voorgelegd aan de Tweede Kamer. Reizigers kunnen tussen Eindhoven en Düsseldorf nu ook al met de trein, maar dan moeten ze overstappen in Venlo.

Door de directe verbinding zouden mensen nog maar 1 uur en 40 minuten over de reis doen. Nu is de reistijd zo'n 2 uur. De verwachting is dat de verandering zo'n 250.000 extra reizigers zal opleveren, een stijging van 40 procent.

Van Veldhoven praat over de verbinding met Duitsland. Ze verwacht dat die in 2025 een feit is. Volgens de staatssecretaris kan over een paar weken met de aanbesteding worden begonnen. Daarna moeten treinen worden besteld en geleverd die zowel op het Duitse als het Nederlandse spoor kunnen rijden.

De staatssecretaris vindt dat ook op andere plaatsen betere internationale treinverbindingen moeten komen. Ze wil bijvoorbeeld kortere reistijden tussen Amsterdam en Berlijn en meer treinen tussen Amsterdam en Londen.