Politie dagen bezig met ontmanteling drugslab Ankeveen

Op een bedrijventerreintje in Ankeveen heeft de politie gisteravond een zeer groot drugslaboratorium aangetroffen. De Landelijke Faciliteit ondersteuning Ontmanteling (LFO) van de politie verwacht nog dagen bezig te zijn met de ontmanteling. Daarbij schiet onder meer de brandweer te hulp.

Volgens NH Nieuws viel de politie gisteravond met veel mensen in een loods binnen op een klein bedrijventerrein midden in de weilanden. Volgens het Noordhollands Dagblad is er gistermiddag al een verdachte aangehouden in verband met de vondst.

"Mijn nachtdienst begint deze keer met het bewaken van een zeer groot drugslab in onze regio", schreef een wijkagent gisteravond laat op Instagram. "De collega's zijn vanavond al druk geweest met het ontmantelen en melden zich morgenochtend weer om verder te gaan. We hebben een verdeling gemaakt om de lasten te verdelen."

Vanochtend werd duidelijk dat de ontmanteling van het lab waarschijnlijk nog dagen gaat duren. De politie weet nog niet hoe groot het drugslab precies is en hoeveel drugsafval er is opgeslagen.