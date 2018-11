Zuidwolde oefent voor aardbeving met 'ingestorte' kerktoren en brug

Om 09.30 uur begon vanochtend in Zuidwolde in Groningen een aardbeving. Geen echte gelukkig. Het natuurgeweld werd nagebootst door de Veiligheidsregio Groningen om inwoners van het aardbevingsgebied voor te bereiden op een rampscenario.

En dus klonk het vanochtend in het dorp alsof de aarde rommelde. Op een subwoofer in het dorp werd het geluid van een voorbijrijdende vrachtwagen afgespeeld. Daarna was het afwachten hoe de ruim duizend inwoners van Zuidwolde zouden reageren.

"Dat was even spannend. Het is niet zo dat het dorp massaal meedoet, maar er kwamen wel enkele tientallen mensen naar buiten", zegt Sylvian Noeken van de Veiligheidsregio. "Zij controleerden het huis op schade of belden even bij de buren aan om te vragen hoe het ging."