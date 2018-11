Morbide buit: jager schiet hert met extra hoofd

Een bijzondere buit voor een jager in de Amerikaanse staat Kentucky. Hij schoot een hert met een extra hoofd, de rottende restanten van een soortgenoot.

Bob Long had in eerste instantie niet door dat er iets bijzonders was aan het dier. Pas toen hij het doodgeschoten hert van dichterbij bekeek, deed hij de morbide vondst. Het gewei van het dier was verstrengeld met dat van een dood exemplaar.