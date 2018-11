Klimwanden in trek: bouwers profiteren van professionalisering klimsport

Bouwers van klimwanden hebben het druk. Er komen steeds meer klimhallen bij in Nederland en ook op andere plekken in het land kan geklommen worden. "Scholen, defensie, politie, universiteiten en particulieren, ze willen steeds vaker een klimwand hebben", zegt een van de bouwers.

De sport wordt populairder. Wat daarbij helpt is dat klimmen op de Olympische Spelen van 2020 voor het eerst een officiële sport is. Er zijn drie disciplines op de Spelen - boulder, lead en speed - en voor elke discipline is een andere soort klimwand nodig.

Klimhallen in Nederland worden steeds meer aangepast op die disciplines. In Sittard staat de enige hal waar het onderdeel speed kan worden geoefend. Vandaag wordt daar het eerste open NK Speed gehouden. Een tweede hal is in aanbouw.