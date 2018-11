Dodelijk ongeluk op A59 bij Rosmalen

Op de A59 bij Rosmalen is vannacht een auto met vijf mensen erin van de weg geraakt en over de kop geslagen. Daarbij is een vrouw omgekomen, twee andere mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie heeft de snelweg in de richting van Oss afgesloten in verband met het onderzoek.

Afgelopen zomer was er op het stuk snelweg bij Rosmalen ook al een dodelijk ongeluk met een auto met vijf inzittenden. Toen kwam een 21-jarige vrouw om. De politie maakte na het ongeluk bekend dat inzittenden in de auto aan het filmen waren en die beelden op internet streamden.