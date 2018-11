Celstraf voor Française die haar dochter in de kofferbak verborgen hield

De Française die haar kind twee jaar opgesloten hield, is veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie voorwaardelijk. Maria-Rosa Da Cruz verborg haar dochter Séréna na de geboorte afwisselend in de kofferbak van haar Peugeot 307 en in haar kelder.

De nu 50-jarige Da Cruz meldde zich in 2013 met haar auto voor een reparatie bij een garage in de Dordogne. Monteurs merkten dat de auto stonk en hoorden geluiden uit de kofferbak komen. De vrouw gaf geen antwoord op de vraag wat erin zat.

Toen een monteur de kofferbak had opengemaakt, zag hij een meisje liggen liggen: naakt, vies en uitgedroogd. Het kind leek nog een baby, maar later bleek ze al 2 jaar oud te zijn. Door ondervoeding en slechte verzorging was het meisje in groei achtergebleven.

Vierde zwangerschap

Da Cruz, die al moeder van drie kinderen was, had haar vierde zwangerschap voor iedereen verborgen gehouden en het meisje zonder hulp gebaard. Een echte reden voor haar handelen gaf de vrouw tijdens de rechtszaak niet.

"Ik zat gevangen in een leugen", zei ze tegen journalisten. "De dag van de bevalling sprak ik er met niemand over en de volgende dag ook niet. Ook de derde dag niet, enzovoort enzovoort."

De inmiddels 7 jaar oude Séréna woont in een pleeggezin. Ze heeft een forse ontwikkelingsachterstand; ze spreekt niet en heeft geen interactie met anderen. De rechtbank ontzette Da Cruz uit de ouderlijke macht over het meisje.