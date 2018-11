In jachthavens vraagt niemand zich af of je drugs aan het verslepen bent

Criminelen proberen ook voet tussen de deur te krijgen bij de exploitatie van jachthavens, zegt Wienen. "Soms heb je het idee: heb ik nu te maken met bonafide ondernemers of zit ik te praten met criminelen? Daar moeten we echt vanaf."

Het met drugssmokkel verdiende geld wordt op verschillende plekken in Noord-Holland geïnvesteerd, merkt officier van justitie Annette van Kooij. "Afgelopen zomer is er nog iemand in het buitenland aangehouden met honderden kilo's cocaïne in een boot. Die persoon bleek tientallen panden te hebben in onze regio."

Burgemeester Wienen is dan ook blij met de extra middelen om de georganiseerde misdaad aan te pakken. In Noord-Holland gaat het budget van 750.000 euro naar 4,5 miljoen euro per jaar. "Toch is het nog maar een klein beetje, vergeleken met de miljarden die in deze sector omgaan. Het geld is een enorme impuls, maar of het genoeg is zal moeten blijken."

De drugssmokkel op zee blijft een ingewikkeld probleem, benadrukt officier van justitie Annette van Kooij. "Het doet zich al decennialang voor. Dus het zal veel tijd en energie kosten om hier effectief tegen op te treden."