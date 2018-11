May benoemt Stephen Barclay als nieuwe brexit-minister

Ook minister Esther McVey van Werkgelegenheid, die gisteren opstapte vanwege de brexit-afspraken, is vandaag vervangen. May benoemde de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd op haar plek.

Rudd diende in april haar ontslag in bij May, na een storm van kritiek omdat haar vroegere departement quota bleek te hanteren voor het gedwongen uitzetten van migranten.

Premier May ligt zwaar onder vuur vanwege de deal die onder haar verantwoordelijkheid is gesloten met de EU over de brexit. Binnen haar eigen Conservatieve Partij wordt gelobbyd voor haar aftreden. Maar May heeft gezegd te willen aanblijven om het vertrek uit de EU, eind maart, tot een goed einde te brengen.