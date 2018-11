Rutte herhaalt nog maar eens: ik ga niet naar Brussel

Premier Rutte gaat echt geen Europese topfunctie accepteren. In het radioprogramma 1op1 op NPO Radio 1 zei hij stellig: "Ik blijf. Ik ga niet naar Brussel."

Rutte, die nu acht jaar in het Torentje zit en daarmee een van de langstzittende leiders van Europa is, zegt dat hij zijn klus in Nederland wil afmaken. Hij gaat ervan uit dat dit kabinet de rit uitzit en dat hij dit tot 2021 zal blijven leiden.

Hij denkt met die functie genoeg voor Nederland te kunnen betekenen in Europa. "Omdat ik er al zo lang zit en iedereen ken en kan proberen om coalities te smeden en te werken aan oplossingen voor bijvoorbeeld de migratiecrisis."

Speculaties

Het is de zoveelste keer dat Rutte ontkent dat hij een Europese topfunctie wil zolang hij premier is, maar de speculaties over zijn vertrek blijven aanhouden. Volgend jaar komen de banen van voorzitter Juncker van de Europese Commissie en voorzitter Tusk van de Europese Raad vrij en met zijn staat van dienst zien veel mensen de Nederlandse premier als een goede kandidaat.

Maar Rutte benadrukte dat hij ook niet naar Brussel vertrekt als bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron stevige druk op hem uitoefenen. "Dan doe ik het niet."

De premier zegt dat hij de speculaties misschien wel over zichzelf heeft afgeroepen door ooit te zeggen dat als hij een Europese topfunctie zou ambiƫren, hij liever de baan van Juncker dan van Tusk zou hebben. "Ik heb ooit de vraag beantwoord en daar komt het misverstand misschien uit voort." Maar de ambitie is er volgens hem niet.