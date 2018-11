Verkeerschaos in New York door zwaarste novembersneeuw ooit

Vervoersmaatschappij MTA zegt overvallen te zijn door de extreme sneeuw. Bussen hadden nog geen sneeuwkettingen, waardoor ze soms midden op de weg strandden en straten blokkeerden.

Op meerdere bruggen in New York waren ongelukken en wegafsluitingen. Dat leidde tijdens en na de avondspits tot lange files in de omgeving. De voormalige gouverneur van New Jersey, Chris Christie, twitterde dat hij ruim 5,5 uur heeft gedaan over een rit van ongeveer 40 kilometer. Normaal is hij zo'n 40 minuten onderweg.

Elders in de VS kantelde een bus in de staat Mississippi, waardoor twee mensen om het leven kwamen. In Arkansas vielen drie doden bij ongelukken. Ook in Ohio en Indiana zijn verkeersdoden door de gladheid en het winterweer gemeld.