Nederland en VS gaan vingerafdrukken met elkaar delen

De Nederlandse politie en de Amerikaanse autoriteiten krijgen toegang tot elkaars databanken met vingerafdrukken. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van Trouw.

De politie krijgt daarmee in een klap toegang tot de vingerafdrukken van 210 miljoen mensen. Het gaat om de afdrukken van 70 miljoen criminelen die in de databank van de FBI zitten en gegevens van de Amerikaanse visumdienst, van 140 miljoen bezoekers.

In ruil voor inzage in de Amerikaanse systemen krijgen de Amerikanen toegang tot de Nederlandse databank met veroordeelden en verdachten. Daar zitten de vingerafdrukken van 1,3 miljoen mensen in.

Belangrijke ontwikkeling

In Trouw spreekt het hoofd van de landelijke politie-eenheid Centrum voor Biometerie van een "belangrijke ontwikkeling", al is niet duidelijk hoeveel extra verdachten hierdoor kunnen worden opgepakt. "Het is een blinde vlek, we hebben dit nog nooit op deze schaal gedaan", zegt hij in de krant.

Nederland kan al wel toegang krijgen tot Amerikaanse vingerafdrukken, maar dat moet via een omslachtige procedure: per persoon, via een rechtshulpverzoek.

De VS is niet het eerste land waar Nederland vingerafdrukken mee deelt: in totaal twintig Europese landen delen vingerafdrukken met elkaar.