Topmannen Rode Khmer veroordeeld wegens genocide Cambodja

Bovendien ziet premier Hun Sen niets in verdere vervolgingen, omdat dat tot onrust in het land zou leiden. In het land woedt daarom de discussie of lagere medewerkers van het regime moeten worden vervolgd.

Toch was het tribunaal belangrijk voor Cambodja, meent Maas. "Over de massamoord werd altijd gezwegen, maar nu kan er weer openlijk over gesproken worden. Mensen kunnen weer praten over wat er gebeurd is, en zagen anderen getuigen. Het staat weer in de geschiedenisboekjes, waar het eerder werd weggemoffeld."

Pol Pot

Vietnam maakte in 1979 een einde aan de macht van de Rode Khmer, na een schrikbewind van vier jaar. Pol Pot vluchtte daarop de jungle in, waar hij in 1998 overleed zonder voor de rechter te zijn gekomen.

"Hij is de dans ontsprongen", stelt Maas. "Zelfs nadat hij was verdreven, bleef hij vechten met een rebellenlegertje. Tot in de jaren 90 heeft hij delen van het land bezet gehouden. Hij overleed als vrij man, in zijn eigen versie van Cambodja."