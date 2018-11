Marathon-kerkdienst in de Haagse Bethelkerk duurt al 3 weken

In de protestantse Bethelkerk in Den Haag zijn sinds eind oktober dag en nacht predikanten aan het woord. Dat doen ze om een Armeens gezin onderdak te kunnen bieden.

De familie moet na negen jaar Nederland verlaten, maar zolang er een dienst in de kerk is, kunnen ze niet worden uitgezet. De overheid mag namelijk geen kerkdienst onderbreken om mensen mee te nemen, schrijft Omroep West.

Volgens staatssecretaris Mark Harbers (VVD) is het uitgesloten dat het gezin toch mag blijven. "De toekomst van het Armeense gezin Tamrazyan kan niet in Nederland liggen", zei hij vorige week in het televisieprogramma Pauw. "Er is vastgesteld dat ze geen recht op bescherming hebben."

Honderden voorgangers en vrijwilligers werken mee aan het initiatief. Hoelang de actie nog door kan gaan, weet de kerk niet. "Een kerkasiel is nooit oneindig. We creƫren dus geen vrijstaat of iets dergelijks. Het is een tijdelijk middel om een probleem onder de aandacht te brengen", zegt Theo Hattema van de Protestantse Kerk. "Maar voorlopig kunnen we nog even door."