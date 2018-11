Japanse cyber-minister weet niets van computers

De Japanse minister van internetveiligheid ligt onder vuur, omdat hij niets van computers weet. Minister Yoshitaka Sakurada (68) heeft toegegeven dat hij nog nooit een computer heeft gebruikt.

Sakurada werd een maand geleden geïnstalleerd. In het parlement kreeg hij vragen over malware (schadelijke software) en waar een usb-poort voor dient. Toen de minister zei dat zo'n poort praktisch nooit wordt gebruikt, begonnen de Kamerleden ongelovig te lachen. De ondervraging was rechtstreeks te zien op de Japanse tv.

Sakurada verdedigde zich door te zeggen dat hij altijd instructies geeft aan zijn assistent. "Ik weet zeker dat ons werk altijd onberispelijk is", aldus de minister.