Terwijl Kim weeën had, belde haar verloskundige alle ziekenhuizen af

Tot geluk van Kim en haar man kon hun verloskundige mee naar Gouda. "Die heeft gelukkig kunnen regelen dat haar dienst werd overgenomen door een collega, want mijn partner zag het niet zitten om alleen met mij naar Gouda te rijden, terwijl ik weeën aan het weg puffen was." Toen Kim in het ziekenhuis aankwam had ze al acht centimeter ontsluiting. Ruim twee uur later was haar zoon er.

"Achteraf", zegt ze, "is het wel een mooi verhaal en kunnen we erom lachen." Hun verloskundige hebben ze om haar te bedanken voor al haar inspanningen een Gouds kaasje gegeven.

Onveilig

Marloes Noppers was Kims verloskundige. Zij maakt deel uit van een verloskundigenpraktijk in Utrecht-Oost. Het leuren met barende vrouwen zoals Kim om een plekje te vinden in een ziekenhuis, leidt volgens haar tot bizarre situaties. Die kunnen gemakkelijk omslaan in een gevaar voor de veiligheid van bevallende vrouwen en hun baby's.

"Onze samenwerking met de ziekenhuizen, de ambulancezorg en de kraamzorg is prima", vertelt Noppers, "en we zoeken naar oplossingen, maar nu is er door personeelstekorten een gebrek aan capaciteit in de ziekenhuizen." Het gaat om de hele keten: kraamverpleegkundigen, neonatologie-verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen en verpleegkundigen op couveuseafdelingen.

Na weer zo'n weekend waarin het bij een paar bevallingen maar net goed afliep, trok verloskundige Marloes Noppers aan de bel bij de NOS.

Zeven

"Afgelopen weekend heeft mijn collega zeven ziekenhuizen afgebeld voordat ze uiteindelijk in een ziekenhuis in Tiel terecht kon. Dat is 45 minuten rijden zonder spits. Ze besloten om half negen om naar het ziekenhuis te vertrekken. Toen zijn we gaan bellen. Uiteindelijk waren we om elf uur in het ziekenhuis. De weeën gingen al die tijd onverminderd door. Stress voor ons, stress voor een barende vrouw. En dan hadden we nog het geluk dat we toch nog een ziekenhuis bereikt hebben in plaats van dat we een ongewenste bevalling thuis hebben gehad, of erger nog, op de snelweg in de spits."