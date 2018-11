Megavangst illegaal vuurwerk in Vijfhuizen

De politie heeft een enorme partij illegaal vuurwerk aangetroffen in een loods in Vijfhuizen. In totaal lag er 10.000 kilo, die werd gevonden na een anonieme tip.

Er zijn vier mensen uit Haarlem aangehouden in de leeftijd tussen 25 en 45 jaar oud. De politie doet in vier woningen in Haarlem huiszoekingen. Er waren twee vrachtwagens nodig om het illegale vuurwerk weg te halen.

Beveiligers

Bij de politie was jaren discussie over het vervoer en de opslag van illegaal vuurwerk. Agenten vinden het te gevaarlijk om zelf te vervoeren. Ook is er maar één plek waar het zwaarste vuurwerk kan worden opgeslagen.

Deze week werd bekend dat de politie beveiligers gaat inschakelen om in beslag genomen vuurwerk te bewaken totdat een transporteur het ophaalt. De kosten voor de particuliere beveiliging worden betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat waarschijnlijk om enkele tonnen.

Grote partij

Het komt niet vaak voor dat er in een keer 10.000 kilo wordt gevonden. In heel 2017 werd er bijvoorbeeld in totaal iets meer dan 40.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het jaar daarvoor was het net geen 30.000 kilo.

De politie houdt elk jaar in de vuurwerkbarometer bij hoeveel illegaal vuurwerk er in beslag wordt genomen. Het laatste bekende cijfer over 2018 is 13.874 kilo. Daar is de vangst van vandaag nog niet in meegenomen.